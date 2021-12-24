حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمدينة مكناس

2021-12-24 / 1:00 مساءً
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هبة بريس - فاس

تمكنت لجنة مختلطة، مكونة من السلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة وباقي المتدخلين، فجراليوم الجمعة، من إخلاء الملك العمومي على مستوى سويقة مرجان السكنى بمدينة مكناس وعدد من النقط السوداء المجاورة لها

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن الحملة التي قادها قائد الملحقة الإدارية الثامنة وأعوان السلطة ، قد استهدفت عددا من “الفراشة” والعربات المجرورة بمختلف الساحات والأماكن العمومية بالسويقة، مبرزة أن عملية تحرير أسفرت عن إتلاف 15 عربة مجرورة.

وأفادت المصادر نفسها، أن النقط السوداء في احتلال الملك العمومي شكلت موضوع تذمر وشكايات من مواطنين وجمعويين بالمدينة، جرى توجيهها إلى الجهات المختصة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

و أكدت ذات المصادر، أن السلطات ستعمل في الأيام المقبلة على إطلاق حملات واسعة ضد الباعة الجائلين و محتلي الملك العمومي، مشيرا إلى أن الشارع وجنبات الطريق ملك عمومي لجميع المواطنين ولا يحق لأحد استغلاله.

هذا، وعبر عدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، عن ارتياحهم لعمليات تحرير الملك العمومي التي تباشرها اللجنة المختلطة، وطالبوا باستمرارها وتعميمها على شوارع وأزقة المدينة. تضيف ذات المصادر

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