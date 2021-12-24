اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم افريقيا

2021-12-24 / 10:52 صباحًا
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هبة بريس

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، الذي يوجد مقره بزيورخ السويسرية ،عن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم القارة السمراء لسنة 2021 ، و التي تميزت بتواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لائحة تضم أفضل 11 لاعبا افريقيا .

و سبق للاتحاد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء المعروف اختصارا تحت اسم (IFFHS) وهو منظمة موازية للاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) ان اختار النجم المغربي ضمن التشكيلة المثالية العالمية لسنة 2021 ،الى جانب لاعبين مرموقين من قبيل مهاجم بايرن ميونخ، روبيرت ليفاندوفسكي، ونجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

و الى جانب حكيمي ضمت التشكيلة المثالية لنجوم القارة السمراء ، المصري محمد صلاح ،والجزائري رياض محرز، والتونسي علي معلول، علاوة على أربعة لاعبين سينغاليين وهم ساديو ماني نجم ليفربول، وإدوارد ميندي حارس تشيلسي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وإدريسا غاي لاعب باريس سان جيرمان.

كما ضمت التشكيلة المثالية ، التي اسندت قيادتها للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الثنائي الايفواري فرانك كيسي نجم ميلان، وسيباستيان هالر لاعب أياكس أمستردام، وأخيرا المالي أحمدو حيدارا.

والاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم ، منظمة تأسست في 27 مارس 1984 على يد الألماني ألفريدو بوغي المولود في الدار البيضاء، وتعمل على عمل أرشيف خاص بإحصائيات تهم، على الخصوص، التصنيف الشهري للأندية وقائمة هدافي العالم وغيرها من التصنيفات الشهرية والسنوية للرياضة الأكثر شعبية في العالم .

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