تصريح وزير خارجية أمريكا ينهي جدل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

2021-12-23 / 3:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عن قوة و عمق العلاقات المغربية الأمريكية التي توجت باتفاق اعتبره بلينكن “تاريخي” و يزيد من متانة العلاقة بين البلدين و الشعب.

وزير خارجية أمريكا و في مداخلة له على هامش لقاء افتراضي جمعه بناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي و نظيره الإسرائيلي ، أكد أن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل سنة بين واشنطن و الرباط و تل أبيب مكن من تحقيق عدد من المكتسبات الإيجابية.

و أوضح بلينكن أن الاتفاق بمثابة إنجاز ديبلوماسي يعكس الالتزام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدان الثلاث، مضيفا أن هاته العلاقات ستزداد و تتقوى أكثر من خلال تنزيل مضامين الاتفاقيات الموقعة خاصة في الشقين التجاري و العسكري.

و جدد المسؤول الأمريكي دعم بلاده للقرار الذي سبق و اتخذته الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل الصحراء، مشددا على أن أمريكا تسعى لتحقيق السلام و الازدهار بالمنطقة من خلال العمل أكثر على دعم الاستقرار.

تصريح وزير خارجية أمريكا أتى لينهي الشائعات التي أطلقها الإعلام الموجه من “عسكر الجارة الشرقية” والذي يبدو أنه لم يستسغ بعد تفوق المغرب عليه ديبلوماسيا و خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة التأييد الدولي لسيادة المغرب على كامل الصحراء.

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