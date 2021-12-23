هزة أرضية بقوة 4ر5 درجات بإقليم الحسيمة

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4ر5 درجات على سلم ريشتر، اليوم الخميس، بإقليم الحسيمة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة آيت يوسف أو علي، وقعت على الساعة الثانية صباحا و54 دقيقة و26 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 17 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 220 .35 درجة شمالا، وخط الطول 3.872 درجة غربا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0