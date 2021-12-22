فرنسي مسلح يهدد باستهداف ماكرون والجزائريين والمغاربة بالقتل

هبة بريس - وكالات

نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي مقالا تطرق من خلاله لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شخص فرنسي الجنسية يهدد باستهداف الرئيس والجزائريين والمغاربة.

ونشرت جماعة “Jeune Garde” المناهضة للفاشية والمناصرة للمرشح للرئاسيات الفرنسية والمعادي للجزائر إريك زمور، مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لشخص يحمل سلاحا ويدعي أنه يطلق النار على أعلام جزائرية ومغربية.

وحسب موقع “mediapart” الفرنسي، يستهدف المسلح برمايته الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والمسؤولين المنتخبين بحركة “la France insoumise” ألكسيس كوربيير، وراكيل جاريدو.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا ما دفع بكوربيير وجاريدو إلى الاتصال بوزير الداخلية الفرنسي من أجل اتخاذ إجراءات سريعة تضع حدا لممارسي العنف.

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