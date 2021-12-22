فرنسي مسلح يهدد باستهداف ماكرون والجزائريين والمغاربة بالقتل

2021-12-22 / 4:42 مساءً
2
هبة بريس - وكالات

نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي مقالا تطرق من خلاله لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شخص فرنسي الجنسية يهدد باستهداف الرئيس والجزائريين والمغاربة.

ونشرت جماعة “Jeune Garde” المناهضة للفاشية والمناصرة للمرشح للرئاسيات الفرنسية والمعادي للجزائر إريك زمور، مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لشخص يحمل سلاحا ويدعي أنه يطلق النار على أعلام جزائرية ومغربية.

وحسب موقع “mediapart” الفرنسي، يستهدف المسلح برمايته الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والمسؤولين المنتخبين بحركة “la France insoumise” ألكسيس كوربيير، وراكيل جاريدو.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا ما دفع بكوربيير وجاريدو إلى الاتصال بوزير الداخلية الفرنسي من أجل اتخاذ إجراءات سريعة تضع حدا لممارسي العنف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نيجيريا إتلاف مليون جرعة من لقاح كورونا منتهية الصلاحية

نيجيريا إتلاف مليون جرعة من لقاح كورونا منتهية الصلاحية

2021-12-22 / 5:38 مساءً
Photo of فرنسا تشرع في تلقيح الأطفال بين سن ال5 وال11 ضد كورونا

فرنسا تشرع في تلقيح الأطفال بين سن ال5 وال11…

2021-12-22 / 1:29 مساءً
Photo of الصين.. فرض حجر بمدينة شيان للحد من انتشار كورونا

الصين.. فرض حجر بمدينة شيان للحد من انتشار كورونا

2021-12-22 / 12:48 مساءً
Photo of ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تقترح تأجيل الجولة الأولى

ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تقترح تأجيل الجولة الأولى

2021-12-22 / 11:31 صباحًا
Photo of فرنسا: “أوميكرون” سيصبح سلالة سائدة قريبا والإصابات اليومية ستتخطى الـ100 ألف

فرنسا: “أوميكرون” سيصبح سلالة سائدة قريبا والإصابات اليومية ستتخطى…

2021-12-22 / 10:20 صباحًا
Photo of إسرائيل تقرر إعطاء جرعة لقاح رابعة

إسرائيل تقرر إعطاء جرعة لقاح رابعة

2021-12-22 / 9:17 صباحًا
Photo of عمدة نيويورك: 100 دولار لكل من يحصل على جرعة معززة

عمدة نيويورك: 100 دولار لكل من يحصل على جرعة…

2021-12-21 / 5:43 مساءً
Photo of إيطاليا: رصد أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” في روما

إيطاليا: رصد أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” في روما

2021-12-21 / 4:35 مساءً
Photo of الصحة العالمية: “ألغوا عطلات رأس السنة بدل إلغاء حياة بأكملها”

الصحة العالمية: “ألغوا عطلات رأس السنة بدل إلغاء حياة…

2021-12-21 / 3:21 مساءً
Photo of “محمد” أكثر الأسماء شيوعا في إسرائيل خلال سنة 2020

“محمد” أكثر الأسماء شيوعا في إسرائيل خلال سنة 2020

2021-12-21 / 1:57 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق