البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ352 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في عرض البحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قامت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 دجنبر الجاري بتقديم المساعدة لـ 352 مرشحا للهجرة غير الشرعية واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية، مشيرا إلى أن غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء ، ومن بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب الموانئ المغربية، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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