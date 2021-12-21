لقاء دبلوماسي مغربي إيطالي في مدينة نابولي

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

التقى القنصل العام المغرب بنابولي عبد القادر ناجي عمدة مدينة نابولي السيد كايطانو مانفريدي الذي تم انتخابه مؤاخرا .

وبعد تبادل عبارات الترحيب والمجاملة وتهنئة السيد كايطانو مانفريدي بمناسبة انتخابه و تسلمه مهام عمله كعمدة مدينة نابولي.

وتناول اللقاء قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة ملفات أبناء الجالية.

وقال المسؤول الإيطالي أن العلاقات بين البلدين راسخة وتعد من العلاقات المتميزة في مسار العلاقات الدبلوماسية.

من جهته أكد المسؤول الديبلوماسي المغربي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين .

كما أشاد المسؤول الإيطالي بالجهود الرائدة التي بدلها المغرب فيما يخص إدارة أزمة كورونا والتي جعلت منه نموذجا على المستوى الجهوي والدولي ،ومكنت من تحقيق إنجازات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتلقيح، والذي سيصبح المغرب من بين مصدريه إلى الدول الإفريقية.

وقد أعرب الجانبان خلال هدا اللقاء عن أهمية الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بجهة كامبانيا بفضل ديناميتها في مد جسور التقارب والتعاون بين المملكة وجهة كامبانيا على الخصوص في التعريف بمقومات الحضارة والثقافة المغربية هذا فضلا عن دورها الفعال واسهامها في إنعاش العجلة الإقتصادية بكل من المملكة المغربية وجهة كامبانيا وكذا تعزيز المبادلات الاقتصادية بين الجانبين.

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