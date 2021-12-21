بسبب قرار اعتزاله…مايا دياب لأدهم نابلسي : “الفن مش حرام الحرام إنكم فيه”

هبة بريس - القسم الفني

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها بموقع “تويتر” على تصريحات الفنان الأردني أدهم نابلسي بشأن قرار إعتزاله و ابتعاده عن الفن.

و نشرت مايا دياب تغريدة عبر نفس المنصة جاءت كالتالي :”الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه، مرفوقة بهاشتاج الفن مش حرام”.

و تفاجأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رد فعل مايا دياب، معتبرين أنها حرية شخصية و أي فنان له الحق في الاستمرار أو الاعتزال.

و سبق أن كشف نابلسي عبر مقطع فيديو، أن الحلم الذي دائمًا سعى إليه كان لا يرضي الله، كما أن الهدف الرئيسي لوجود البشر على كوكب الأرض هو إرضاء الله وحده.

وأكد أدهم نابلسي أن اعتزاله الفن لن يمنعه من التواصل والاختفاء عن جمهوره، موجهًا العديد من رسائل الشكر لجمهوره على الدعم المستمر و مساندته في مسيرته الفنية.

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