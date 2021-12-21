فايننشال تايمز: هكذا يتوسع المغرب استثماريا عبر بنوكه في إفريقيا

2021-12-21 / 10:02 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن حملة من قبل البنوك المغربية الكبرى للتوسع في غرب أفريقيا في العقد الماضي، ساعدت المقرضين في تلك البلاد على تعزيز أرباحهم في ظل جائحة “كورونا”، وجعلهم يربحون أكثر من خلال الاستخدام المتزايد لنقل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وتشير الصحيفة في تقرير لمراسلها أليكسيس أكواغريام أن اثنين من أكبر 10 بنوك في أفريقيا -وفقا لمقياس قوة رأس المال- مغربيان.

وتلعب هذه البنوك كلها دورا في تمويل الدفع الاستثماري المنسق للمغرب في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وينقل التقرير عن المديرة الإدارية لأبحاث الأسهم في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، الذي يركز على الأسواق الناشئة، إيلينا سانشيز كابيزودو، قولها إن “توسع البنوك المغربية في القارة السمراء كان له تأثير كبير للغاية من حيث تنويع قاعدة إيراداتها وقاعدة أصولها وصافي الدخل”.

وأضاف أن “السوق المصرفية في المغرب سوق منخفض النمو نسبيا؛ لذلك كان التوجه إلى أفريقيا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، حيث التطلع إلى مجال النمو التالي، وشراء البنوك في البلدان ذات الاختراق المصرفي المنخفض”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يحدد خارطة طريق ويحرك ملفات تنفيذ المشاريع

أكادير: مجلس جهة سوس ماسة يحدد خارطة طريق ويحرك…

2021-12-21 / 11:24 صباحًا
Photo of وزارة مزور: إيداع 14.451 طلبا جديدا للعلامات التجارية خلال 10 أشهر

وزارة مزور: إيداع 14.451 طلبا جديدا للعلامات التجارية خلال…

2021-12-20 / 1:22 مساءً
Photo of خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة

خبير اقتصادي ..اغلاق الحدود سيفاقم العجز في ميزانية الدولة

2021-12-19 / 9:26 صباحًا
Photo of البنك الإفريقي يقرض المغرب 70 مليون يورو

البنك الإفريقي يقرض المغرب 70 مليون يورو

2021-12-18 / 10:00 مساءً
Photo of الوزير مزور يدعو إلى الاستثمار الجيد في هيكلة قطاع الصناعة الجلدية

الوزير مزور يدعو إلى الاستثمار الجيد في هيكلة قطاع…

2021-12-17 / 4:50 مساءً
Photo of مستثمرو الدار البيضاء سطات يستحوذون على ثلثي أسهم مجموعة TGCC

مستثمرو الدار البيضاء سطات يستحوذون على ثلثي أسهم مجموعة…

2021-12-17 / 10:55 صباحًا
Photo of كورونا.. الكونفدرالية الوطنية للسياحة تدعو إلى “ميثاق مسؤول جديد”

كورونا.. الكونفدرالية الوطنية للسياحة تدعو إلى “ميثاق مسؤول جديد”

2021-12-17 / 7:30 صباحًا
Photo of المغرب يتسلم أنظمة دفاعية اسرائيلية مضادة للطائرات العسكرية المسيرة

المغرب يتسلم أنظمة دفاعية اسرائيلية مضادة للطائرات العسكرية المسيرة

2021-12-16 / 6:08 مساءً
Photo of عجز الميزانية بالمغرب يبلغ 63.4 مليار درهم

عجز الميزانية بالمغرب يبلغ 63.4 مليار درهم

2021-12-16 / 2:36 مساءً
Photo of لدعم حاملي المشاريع.. البنك الشعبي يوقع عقد شراكة مع مؤسسة الثقافة المالية

لدعم حاملي المشاريع.. البنك الشعبي يوقع عقد شراكة مع…

2021-12-16 / 12:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق