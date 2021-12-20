بسبب إجبارية جواز التلقيح.. موظفو المحكمة الابتدائية بتطوان يحتجون

نجلاء مزيان : هبة بريس

احتج صباح يومه الاثنين، محامون وموظفون أمام مقر المحكمة الابتدائية بتطوان، بسبب وجوب الإدلاء بجواز التلقيح قبل الولوج إلى محاكم المملكة.

و رفض المحامون الإدلاء بالجواز رغم أن عددا منهم يتوفرون عليه، إضافة إلى مقاطعتهم الجلسات ابتداء من يومه الاثنين.

هذا و قد سبق لنقابة المحامين بالمغرب، أن أعلنت في بلاغ لها، عن رفضها التام للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.

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