حزب لويزة حنون : الجزائر تشهد انتكاسة في الحريات العامة

2021-12-18 / 7:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

انتقد حزب العمال المعارض في الجزائر أوضاع الحريات في البلاد، واصفا إياها بالانتكاسة، وذلك في تقرير له أصدره أمس الجمعة، خلال أشغال الدورة الأخيرة لسنة 2021 للجنة المركزية بالجزائر العاصمة.

ووصف الحزب التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات خلال السنة الجارية، بـ “التعديلات المبيدة للحريات في ظل الحجر الصحي”.

واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون أن “التراجع يزداد خطورةً بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممّة، تصادر وتجرّم حرية الرأي والصحافة والعقيدة، وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر”.

وذكّر التقرير بـ”القانون القاضي بتجريم التجمهرات، بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية ممّا يشكل خطرا مباشرا على الحق في الإضراب”.

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