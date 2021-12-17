اجتماع بين الوزير ومهنيي نقل البضائع بالموانئ لتدارس مشاكل القطاع

2021-12-17 / 5:12 مساءً
0
هبة بريس

شكل تسريع وتيرة وتبسيط المساطر الخاصة بمنح التكسير، وتجديد حظيرة النقل الوطني للبضائع بالموانئ المغربية، أبرز محاور اجتماع عقده وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الجمعة بالرباط، مع مهنيي هذا القطاع.

وتم أيضا، خلال الاجتماع المندرج في إطار مواصلة الحوار الذي تنهجه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي لتدارس إكراهات ومشاكل هذا القطاع الحيوي، وخاصة في ظل جائحة كورونا، التطرق إلى مسألة تمكين المهنيين من مراكز طرقية للشاحنات، بالإضافة إلى أهمية مراقبة الحمولة.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد خلص هذا الاجتماع الأولي، المنعقد بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، إلى تأكيد تكثيف التواصل بين الإدارة والمهنيين، وإرساء قواعد حوار مسؤول، في أفق بلورة تصور تشاركي ومتكامل، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين، من أجل النهوض بمنظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ تساير مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، تقرر عقد اجتماعات أخرى ابتداء من يناير 2022، قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبكة حقوقية تجر شركة “ألزا” للنقل أمام القضاء

شبكة حقوقية تجر شركة “ألزا” للنقل أمام القضاء

2021-12-17 / 5:35 مساءً
Photo of تسجيل 209 إصابات وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 209 إصابات وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-17 / 4:12 مساءً
Photo of تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للصناع التقليديين

تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يهدف إلى تعزيز الإطار…

2021-12-17 / 3:16 مساءً
Photo of سلطات البيضاء تفرض على ملاهي عين الدياب إلغاء حفلات “البوناني”

سلطات البيضاء تفرض على ملاهي عين الدياب إلغاء حفلات…

2021-12-17 / 1:49 مساءً
Photo of سلطات ابن مسيك تشدد المراقبة بالمستشفى الذي ترقد به ضحية “أوميكرون”

سلطات ابن مسيك تشدد المراقبة بالمستشفى الذي ترقد به…

2021-12-17 / 12:37 مساءً
Photo of المغرب يستضيف أشغال المؤتمر الدولي ال10 للحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو

المغرب يستضيف أشغال المؤتمر الدولي ال10 للحدائق الجيولوجية العالمية…

2021-12-17 / 12:04 مساءً
Photo of أكادير: إنطلاق تنزيل مشروع قاطرات النقل الجوي للسياح ” التليفيريك”

أكادير: إنطلاق تنزيل مشروع قاطرات النقل الجوي للسياح ”…

2021-12-17 / 11:55 صباحًا
Photo of تفاصيل إعادة العالقين.. خمس مطارات مغربية تستقبل الرحلات الجوية

تفاصيل إعادة العالقين.. خمس مطارات مغربية تستقبل الرحلات الجوية

2021-12-17 / 11:17 صباحًا
Photo of المحامون الشباب بالناظور والدريوش يرفضون إعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم

المحامون الشباب بالناظور والدريوش يرفضون إعتماد الجواز الصحي لولوج…

2021-12-17 / 10:47 صباحًا
Photo of أكادير: سلطة “تدارت” تضبط شاحنة تفرغ النفايات وتحرر محضر الى النيابة العامة

أكادير: سلطة “تدارت” تضبط شاحنة تفرغ النفايات وتحرر محضر…

2021-12-17 / 10:18 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق