استنفار بسبب حريق مهول بسوق المتلاشيات بانزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شب حريق مهول قبل ساعتين من الان عشية اليوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، بسوق المتلاشيات وسط مدينة إنزكان، خلق حالة من الرعب في صفوف تجار مجمعات تجارية قريبة من مكان الحادث .

وأتت السنة النيران على عدد من المحلات والاعشاش المخصصة لبيع المتلاشيات، كما تكبد بائعو الدجاج خسائرة مادية نتيجة الحريق الذي اتى على الاخضر واليابس.

وعلى اثر هذا الحادث المأساوي الذي يعتبر الثالث من نوعه، حيث عرف السوق خلال السنوات الاخيرة حوادث مماثلة، استنفرت كافة الاجهزه الامنية والسلطة والوقاية المدنية ورجال المطافئ والاستعانة بشاحنات كبيرة.

ولازالت فرق الاطفاء، تحاول السيطرة على الحريق وعدم وصوله إلى مجمعات تجارية قريبة من مكان الحريق ، كما حلت المصالح الامنية والسلطات المحلية، بحثا في الموضوع لمعرفة الاسباب الحقيقية للكارثة والتي لازالت اسبابها مجهولة.

ومن غرائب الصدف أن نفس سوق المتلاشيات وفي مثل هذا اليوم الجمعة بتاريخ 23 ابريل من السنة الجارية، عرف نفس الحادث وخلف آنذاك خسائر مادية كبيرة، فيما لم يعمل المجلس الجماعي والسلطات العاملية على تغيير مكان السوق العشوائي نظرا لخطورته المستمرة على المجمعات التجارية التي تتوفر فيها شروط السلامة من الحرائق .

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