كأس إفريقيا لكرة القدم.. إلزامية التلقيح واختبار PCR للمشجعين

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أنه يتعين على المتفرجين الذين يرغبون في متابعة مباريات كأس إفريقيا للأمم في الكاميرون من الملاعب، أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضد كوفيد 19 وأن يقدموا اختبار (بي سي آر) سلبي النتيجة.وتحتضن الكاميرون كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وذكر بيان مشترك صادر عن الحكومة الكاميرونية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه “لن يتمكن المشجعون من ولوج الملاعب إلا إذا كانوا ملقحين بالكامل وقدموا اختبار (بي سي آر) سلبي يقل تاريخه عن 72 ساعة أو اختبار مستضد (آر دي تي) سلبي أقل من 24 ساعة“.

وصدر البيان في ختام اجتماع بين وزراء الصحة والرياضة الكاميرونيين مانودا مالاتشي ونارسيس مويل كومبي، والأمين العام للكاف فيرون موسينجو أومبا والنائبة الأولى لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سيلين إيكو ميندومو.

وأضاف البيان أن “الجهات الصحية المختصة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التلقيح وإجراء فحوصات الكشف عن كوفيد 19 في جميع مواقع البطولة”.

وجاء في البيان أنه “على الرغم من هذا التحدي الإضافي الذي يمثله هذا الوباء، فإن كأس أممنا يجب أن تقام”.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة التي تضم 24 فريقا في المركب الرياضي أوليمبي في العاصمة ياوندي في 9 يناير، قبل المباراة الأولى بين المنتخب المضيف الكاميرون وبوركينا فاسو.وستقام المباراة النهائية على الملعب ذاته في 6 فبراير.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي للأندية هدد يوم الإثنين بعدم السماح للاعبين الدوليين الأفارقة الممارسين في أوربا بالمشاركة في كأس إفريقيا بالكاميرون خوفا من الوباء.وتذرع الاتحاد بشكل خاص بغياب “البروتوكول الطبي والعملي الملائم للبطولة” في هذه المرحلة.

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