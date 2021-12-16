الملك محمد السادس

الملك مبرقا عاهل البحرين: معتزون بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا

2021-12-16 / 3:38 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “في غمرة احتفال مملكة البحرين الشقيقة بعيدها الوطني، يطيب لي أن أتوجه إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأخلص المتمنيات للشعب البحريني بموصول الرقي والازدهار، في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة”.

وأضاف جلالته “وإنها لمناسبة سانحة لأجدد لكم اعتزازي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا، والتي تستمد قوتها من وشائج الأخوة الصادقة التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، ومن الاهتمام الراسخ الذي نوليه معا لمواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية وتطويرها بما يستجيب للتطلعات المشتركة”.

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