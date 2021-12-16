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بايتاس يؤكد: “حالة أوميكرون المسجلة تحورت بالدار البيضاء”

2021-12-16 / 1:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، التأكيد على أن حالة أوميكرون المسجلة بالمغرب، غير وافدة وتحورت بالدار البيضاء.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “يتكرر سؤال كيف ظهرت هذه الحالة وحنا سادين.. أنا أنقل معطيات طبية وديال ذوي الاختصاص، المتحور ظهر في بلادنا، والفيروس يتحور بشكل متكرر، فطبيعي جدا هاد الفيروس بدأ يتحور بشكل يومي وظهرت هذه الحالة في المغرب.”

وتابع بايتاس قائلا “هاد الفيروسات ملي كتتحور المنظمة العالمية للصحة كتراقب، وملي كتلقى شي فيروس يثير القلق كتقولها”، مشددا على أن الحالة مستقرة وغير مقلقة وتحظى بعناية طبية”.

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