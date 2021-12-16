اللجنة العلمية: عائلة الشابة لي عندها أوميكرون كلها مريضة بسلالة دلتا

2021-12-16 / 12:31 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قدم الدكتور سعيد المتوكل طبيب مختص في الإنعاش، وعضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، عددا من المعطيات العلمية حول الحالة الأولى التي تم تسجيلها بهذا المتحور.

و أوضح البروفيسور المتوكل في تصريح تلفزي أن الشابة التي اكتشفت إصابتها بمتحور أوميكرون تقطن بالدار البيضاء و لم تصل بعد سن الثلاثين و حالتها حاليا مستقرة و تحت الرعاية و المراقبة الطبية.

و أكد عضو اللجنة العلمية أن عائلة الشابة المصابة بمتحور أوميكرون لم تصب بهاته السلالة، و أن الحالات التي رصدت لدى مقربيها تتعلق بمتحور دلتا و ليس أوميكرون.

و شدد المتوكل على أنه منذ بداية الجائحة يشهد الفيروس طفرات و تحورات و تموجات و ليس بالضرورة أن يخالط الإنسان حالة وافدة من الدول التي بها سلالة أوميكرون ليصاب بذلك، بل إن فيروس كورونا يتحور و يتطور نظرا لعدد من العوامل.

و أعطى البروفيسور المتوكل المثال بدول أوروبا، حيث تم اكتشاف عدد من الحالات لمتحور أوميكرون لم تسافر لدول إفريقيا التي ظهر بها الفيروس الجديد و لم تخالط أحد المصابين به في محيطهم، بل ظهرت طفرات محلية لكورونا بمقومات و محددا أوميكرون، و هو الأمر ذاته الذي وقع ببلادنا.

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