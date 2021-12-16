اللجنة العلمية: عائلة الشابة لي عندها أوميكرون كلها مريضة بسلالة دلتا
قدم الدكتور سعيد المتوكل طبيب مختص في الإنعاش، وعضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، عددا من المعطيات العلمية حول الحالة الأولى التي تم تسجيلها بهذا المتحور.
و أوضح البروفيسور المتوكل في تصريح تلفزي أن الشابة التي اكتشفت إصابتها بمتحور أوميكرون تقطن بالدار البيضاء و لم تصل بعد سن الثلاثين و حالتها حاليا مستقرة و تحت الرعاية و المراقبة الطبية.
و أكد عضو اللجنة العلمية أن عائلة الشابة المصابة بمتحور أوميكرون لم تصب بهاته السلالة، و أن الحالات التي رصدت لدى مقربيها تتعلق بمتحور دلتا و ليس أوميكرون.
و شدد المتوكل على أنه منذ بداية الجائحة يشهد الفيروس طفرات و تحورات و تموجات و ليس بالضرورة أن يخالط الإنسان حالة وافدة من الدول التي بها سلالة أوميكرون ليصاب بذلك، بل إن فيروس كورونا يتحور و يتطور نظرا لعدد من العوامل.
و أعطى البروفيسور المتوكل المثال بدول أوروبا، حيث تم اكتشاف عدد من الحالات لمتحور أوميكرون لم تسافر لدول إفريقيا التي ظهر بها الفيروس الجديد و لم تخالط أحد المصابين به في محيطهم، بل ظهرت طفرات محلية لكورونا بمقومات و محددا أوميكرون، و هو الأمر ذاته الذي وقع ببلادنا.