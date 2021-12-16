وزير الداخلية الفرنسي: ماكرون إنسان متواضع ويعترف بأخطائه

هبة بريس - وكالات

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد ديرمانان، أن “التهديد الإرهابي” لا يزال مرتفعا في فرنسا، وأنه من الممكن أن يضرب البلاد في أي لحظة.

وفي حديث إلى قناة “France 2″، قال ديرمانان إن “العمل الأمني ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة”، محذرا من أن “التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد ويمكن أن يضرب في أي لحظة”.

وأضاف: “سوف نضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد”.

وأضاف “تم تسجيل 37 هجوما إسلاميا منذ العام 2017 في فرنسا”.

وعن رأيه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال: “إن ماكرون إنسان متواضع وأيضا يعترف بأخطائه، هو يقوم بعمله وأنقذ الاقتصاد الفرنسي”.

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