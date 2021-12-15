المطاف الدولي للدراجات النارية بتيط مليل يحتضن آخر محطات البطولة الوطنية

2021-12-15 / 5:29 مساءً
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هبة بريس

على مدى يومين، ستجرى بتيط مليل نهائيات البطولة الوطنية للدراجات النارية، في صنفي الموطوكرو والكروس كونتري، بمشاركة أزيد من سبعين متسابقاً يمثلون مختلف أندية المملكة، المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية.

هذا الحدث الرياضي الهام الذي ينظمه نادي داداز بايك سنويا بنواحي العاصمة الاقتصادية، يعد ابرز تظاهرة وطنية وجهوية في مجال الدراجات النارية، نظرا لمميزات مطاف تيط مليل وصعوباته التقنية، وأيضا للاسماء القوية الحاضرة لنسخة هذه السنة.

البطولة ستجرى يومي السبت والأحد 18 و 19 دجنبر الحالي بنظام الاقصائيات، ثم المرور الى المراحل النهائية في عدة فئات مختلفة، تحت إشراف الادارة التقنية للجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية، فيما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين الأوائل زوال يوم الاحد انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف.

ويطمح النادي المنظم لهذه البطولة، لخلق اجواء مميزة من التنافس والتباري لجميع المشاركين، من أجل تحديد الاسماء المرشحة للانضمام للفريق الوطني للدراجات النارية، في أفق تمثيل المملكة في البطولات والتظاهرات القارية و الدولية.

وسبق لنادي داداز بايك تنظيم عشرات التظاهرات الوطنية والدولية للدراجات النارية خلال السنوات الماضية، أبرزها بطولة العالم للاستعراض (ستانت)، وطواف المغرب للدراجات النارية من جنوب المملكة الى شمالها على مسافة ناهزت 5 الاف كلمتر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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