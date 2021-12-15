توقيف مستخدم اختلس 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتازة

هبة بريس - فاس

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بتازة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف مستخدم بنكي بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من الوكالة البنكية التي كان يعمل بها بتازة

ووفق بلاغ أمني ، فقد جرى توقيف المعني بالأمر بمدينة طنجة بعد عملية تتبع ومراقبة مستمرة، مشيرا إلى أن عملية التتبع و البحث والترصد مكنت من تحديد مكان تواجده بمدينة طنجة لتنتقل على إثر ذلك الفرقة الجنائية والقسم القضائي الخامس إلى المدينة وتقوم بتوقيف المشتبه فيه على مستوى إحدى المقاهي بالمدينة وتقوم بعد ذلك باستقدامه إلى مدينة تازة

وتعود فصول القضية إلى تاريخ 09 أكتوبر 2021، حينما تقدم المدير الفرعي لوكالة بنكية بمدينة تازة بشكاية لدى المصالح الأمنية يفيد فيها بتعرض الوكالة البنكية لعملية اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من قبل مستخدم مكلف بالصندوق يبلغ من العمر حوالي 23 سنة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد ارتكابه لفعله الجرمي.

وفور علمها بالواقعة، عملت مصلحة الشرطة القضائية بتازة تحت إشراف النيابة العامة المختصة على تجنيد عناصرها لتوقيف المشتبه فيه في أسرع وقت ممكن، كما عملت أيضا على إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيه قبل أن تقوم بنشر برقية وتوقيف على الصعيد الوطني، وهو ما أسفر عن توقيف المشتبه بمدينة طنجة.

هذا و تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك بهدف البحث عن جميع ظروف وملابسات ارتكابه لعملية اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من الوكالة التي كان يشتغل بها بتازة. يضيف ذات المصدر

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