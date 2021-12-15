صورة تعبيرية

توقيف مستخدم اختلس 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتازة

2021-12-15 / 3:05 مساءً
0
هبة بريس - فاس

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بتازة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف مستخدم بنكي بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من الوكالة البنكية التي كان يعمل بها بتازة

ووفق بلاغ أمني ، فقد جرى توقيف المعني بالأمر بمدينة طنجة بعد عملية تتبع ومراقبة مستمرة، مشيرا إلى أن عملية التتبع و البحث والترصد مكنت من تحديد مكان تواجده بمدينة طنجة لتنتقل على إثر ذلك الفرقة الجنائية والقسم القضائي الخامس إلى المدينة وتقوم بتوقيف المشتبه فيه على مستوى إحدى المقاهي بالمدينة وتقوم بعد ذلك باستقدامه إلى مدينة تازة

وتعود فصول القضية إلى تاريخ 09 أكتوبر 2021، حينما تقدم المدير الفرعي لوكالة بنكية بمدينة تازة بشكاية لدى المصالح الأمنية يفيد فيها بتعرض الوكالة البنكية لعملية اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من قبل مستخدم مكلف بالصندوق يبلغ من العمر حوالي 23 سنة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد ارتكابه لفعله الجرمي.

وفور علمها بالواقعة، عملت مصلحة الشرطة القضائية بتازة تحت إشراف النيابة العامة المختصة على تجنيد عناصرها لتوقيف المشتبه فيه في أسرع وقت ممكن، كما عملت أيضا على إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيه قبل أن تقوم بنشر برقية وتوقيف على الصعيد الوطني، وهو ما أسفر عن توقيف المشتبه بمدينة طنجة.

هذا و تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك بهدف البحث عن جميع ظروف وملابسات ارتكابه لعملية اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من الوكالة التي كان يشتغل بها بتازة. يضيف ذات المصدر

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي يبرز أهمية التحقيقات المالية الموازية

الداكي يبرز أهمية التحقيقات المالية الموازية

2021-12-15 / 2:55 مساءً
Photo of المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”

المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-15 / 2:13 مساءً
Photo of توقف العمليات الجراحة بمستشفى سطات يضع حياة المرضى في خطر

توقف العمليات الجراحة بمستشفى سطات يضع حياة المرضى في…

2021-12-15 / 1:56 مساءً
Photo of طنجة.. إيقاف 3 متورطين في عملية السطو على شاحنة لنقل الأموال

طنجة.. إيقاف 3 متورطين في عملية السطو على شاحنة…

2021-12-15 / 1:01 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالبيضاء لإيقاف “لصٍّ” عرض مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بالبيضاء لإيقاف “لصٍّ” عرض مواطنين للخطر

2021-12-15 / 12:22 مساءً
Photo of وجدة .. وكالة توزيع الماء والكهرباء تستعرض منجزاتها

وجدة .. وكالة توزيع الماء والكهرباء تستعرض منجزاتها

2021-12-15 / 12:14 مساءً
Photo of بداية إعادة العالقين لأرض الوطن و الفنادق المصنفة تتأهب لاستقبال العائدين

بداية إعادة العالقين لأرض الوطن و الفنادق المصنفة تتأهب…

2021-12-15 / 11:09 صباحًا
Photo of “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وأمريكا وكندا

“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وأمريكا وكندا

2021-12-15 / 10:05 صباحًا
Photo of المغرب يشارك في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي

المغرب يشارك في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء…

2021-12-15 / 9:54 صباحًا
Photo of البيضاء.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 500غ من مخدر الكوكايين

البيضاء.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 500غ من مخدر…

2021-12-15 / 9:28 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق