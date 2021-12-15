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المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-15 / 2:13 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاربعاء، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء.

واضاف المصدر ان السيدة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدار البيضاء، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنين الى اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الصحية الوقائية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. كفى من ترهيب وتخويف المواطنين والتجارة في الوباء وفـي التلقيح و اللقـاح ، أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق… كيف تحكمـون؟ تنشـرون الخوف والهلـع فقط …

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