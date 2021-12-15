هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد الوهاب في “فيديو الخيانة” ؟

2021-12-15 / 11:39 صباحًا
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري حسام حبيب و هو يوجه كلام و يهدده بكشف الحقيقة.

و رجح مجموعة من النشطاء، أن مقطع الفيديو له علاقة بخيانة شيرين و أن حسام حبيب أخيرا خرج عن صمته و كشف سبب الانفصال.

غير أن الفيديو قديم، و لم يكن موجه للفنانة المصرية بل كان موجه للإعلامية اللبنانية نضال أحمدية حسب تعاليق متابعي الفنانين المصريين شيرين و حسام.

و قال حسام في الفيديو: “إنت عشتي تجري ورا مين، ورا حد بالإسم بيقربلي ولكن بالفعل لأ ودى اللي إنت عرفتي كويس ودى اللي إنت إستغليتي كويس، ودى اللي إنت لعبتي علي كويس”.

و أضاف :”انا لا بدافع عنك ولا عنو ولا ينفع أجيب إسمك ولا إسمو، أنا آسف إني بقول كدا بس هي دي الحقيقة وأنا قررت إني أقول الحقيقة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الموت يفجع إدريس الروخ

الموت يفجع إدريس الروخ

2021-12-15 / 9:33 صباحًا
Photo of عبد الصمد الغرفي:” مكنطلبش الخدمة و مكنتملقش لأن رزقي ضامنو ربي”

عبد الصمد الغرفي:” مكنطلبش الخدمة و مكنتملقش لأن رزقي…

2021-12-14 / 5:24 مساءً
Photo of الموت يفجع الفنانة حياة الادريسي

الموت يفجع الفنانة حياة الادريسي

2021-12-14 / 2:57 مساءً
Photo of كورونا تؤجل المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

كورونا تؤجل المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2021-12-14 / 2:31 مساءً
Photo of عقب التنمر عليه.. فنانون يتضامنون مع حاتم عمور

عقب التنمر عليه.. فنانون يتضامنون مع حاتم عمور

2021-12-13 / 5:29 مساءً
Photo of رقية ماغى تطرح جديدها الفني ” des souvenirs”

رقية ماغى تطرح جديدها الفني ” des souvenirs”

2021-12-13 / 3:04 مساءً
Photo of تأجيل الدور السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

تأجيل الدور السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء…

2021-12-13 / 11:36 صباحًا
Photo of بعد طلاقها منه.. شيرين: “لسة بحب حسام حبيب”

بعد طلاقها منه.. شيرين: “لسة بحب حسام حبيب”

2021-12-13 / 10:40 صباحًا
Photo of صابر الرباعي يتألق في أغنيته الجديدة” ورحمة قلبي” في حفل ضخم بمصر

صابر الرباعي يتألق في أغنيته الجديدة” ورحمة قلبي” في…

2021-12-12 / 6:34 مساءً
Photo of صوفيا السعيدي تخطف الأنظار في مهرجان دبي

صوفيا السعيدي تخطف الأنظار في مهرجان دبي

2021-12-11 / 7:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق