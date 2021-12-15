هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد الوهاب في “فيديو الخيانة” ؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري حسام حبيب و هو يوجه كلام و يهدده بكشف الحقيقة.

و رجح مجموعة من النشطاء، أن مقطع الفيديو له علاقة بخيانة شيرين و أن حسام حبيب أخيرا خرج عن صمته و كشف سبب الانفصال.

غير أن الفيديو قديم، و لم يكن موجه للفنانة المصرية بل كان موجه للإعلامية اللبنانية نضال أحمدية حسب تعاليق متابعي الفنانين المصريين شيرين و حسام.

و قال حسام في الفيديو: “إنت عشتي تجري ورا مين، ورا حد بالإسم بيقربلي ولكن بالفعل لأ ودى اللي إنت عرفتي كويس ودى اللي إنت إستغليتي كويس، ودى اللي إنت لعبتي علي كويس”.

و أضاف :”انا لا بدافع عنك ولا عنو ولا ينفع أجيب إسمك ولا إسمو، أنا آسف إني بقول كدا بس هي دي الحقيقة وأنا قررت إني أقول الحقيقة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0