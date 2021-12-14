فاس.. شركة “أوزون” تطلق عملية تجديد حاويات للأزبال بمواصفات عالية الجودة

ع محياوي _ هبة بريس

شرعت شركة “أوزون” للخدمات والبيئة، المفوض لها تدبير قطاع النظافة بجماعة فاس، بفضل الخدمات المتواصلة لمديرها العام ” عزيز البدراوي ” حسب ما عاينته عدسة ” هبة بريس ” استبدال حاويات النفايات القديمة بأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية وصديقة للبيئة.

وحسب مسؤول عن الشركة بفاس، فإن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار استثمارات شركة “أوزون” للخدمات والبيئة في مجال تدبير مرفق النظافة، يرمي إلى الإجابة على مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع، بهدف مواكبة تطلعات العاصمة العلمية فاس .

هذا فقد تم تغيير الحاويات البلاستيكية و الحديدية و الهوائية القديمة بأخرى جديدة و صديقة للبيئة كما أنها تتميز على سابقاتها بزخرفة أصيلة و معاصرة و ذلك في إطار تجويد الخدمات و تحسين مستوى جمالية المنظر العام لمدينة فاس حتى ترقى إلى تطلعات ساكنة المدينة ، وقد تم رصد عدد كافي من هذه الحاويات الجديدة في مجمل المقاطعات التابعة لجماعة فاس.

متحدث ل” هبة بريس ” فاعل جمعوي، قال ينتظر من المواطنين الوعي بأهمية هذه المبادرة لمساهمة في نظافة المدينة من خلال الحرص على حسن استعمالها والمحافظة عليها عناية بالصحة العامة وجمالية المدينة فضلا عن السلامة البيئية، “نظافة المدينة والحاويات” يضيف ذات المتحدث ترجع بالدرجة الأولى للمواطن على حفاظها.

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