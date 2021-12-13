عقب التنمر عليه.. فنانون يتضامنون مع حاتم عمور
عقب الحملة الشرسة التي شُنّت على النجم المغربي حاتم عمور، على خلفية إهدائه أغنية خاصة للمنتخب المغربي خلال مشاركته في منافسات كأس العرب المقام بقطر.
و التي اعتبرها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الإعلاميين سابقة لأوانها، خاصة بعد خروج المنتخب في الربع النهائي.
تضامن مجموعة من الفنانين مع النجم المغربي حاتم عمور، معتبرين أنه لا يستحق هذا الكم من الإنتقادات، خاصة و أنه قدم الأغنية لدعم و تشجيع المنتخب.
و في هذا الصدد كتبت الفنانة مونيا المكيمل عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”، تدوينة مطولة جاءت كالتالي :”شهادة حق في الفنان الطيب و المتواضع حاتم عمور أول مرة تلاقيتو فبلاطو لالة العروسة فالعرس ديال الفائزين هادي شي خمس ولا ست سنوات، سلمت عليه و تصورنا و تعامل بكل رقي و تواضع”.
و واصلت :”كيضحك مع الجميع فالكواليس( و بلا ما تقولولي تعامل زوين معايا حيت أنا فنانة، حيث أنا أصلا مقدمتش ليه راسي كاع ماقلت ليه لا ممثلة لا والو)”.
و أضافت قائلة:”طلع غنى فقرته بشكل رائع جدا حمس معاه كلشي من تما خلا عندي انطباع جميل …و من تما مكانش بيناتنا تواصل حتى لنهار شاف عمل ليا فالتلفزيون و عجباتو خدمتي و دخل قلب على الكونط ديالي بكل تواضع تآبونا عندي “.
و استرسلت:” كتب ليا مساج راقي جدا باش يبارك ليا و يفرح معايا مع العلم أنه ماشي مضطر يكبر بيا و حتى لو مباركش ليا مكنتش غنواخدو حيت ديك الساع مكناش أصدقاء (بعض المرات أصدقائك و مكيباركوش ليك)”.
و اختتمت تدوينتها قائلة:”غير باش تعرفوه شحال ولد الناس و كيفرح لنجاح أولاد بلاده و مافيهش السم، و هاد الحملة ضده جارحة و مكيستاهلاش و الله … قل خيرا أو اصمت”.
و بدوره الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير نشر مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بنفس المنصة، مرفوق بأغنية عمور الجديدة معلقا عليه :” إلى الأمام أيها الرائع”.
و كذلك بطل سلمات ابو البنات الفنان حمزة طاهري حرص على نشر أغنية حاتم عبر نفس المنصة معلقا عليها :” أغنية رائعة دمت متألقا أخي”.