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في الصورة : عبداللطيف الحموشي

مديرية الحموشي تفرج عن قائمة جديدة من التعيينات بمناصب المسؤولية

2021-12-13 / 1:29 مساءً
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هبة بريس

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل مخططها المندمج بشأن تدبير الموارد البشرية الشرطية وضمان تداولها على مناصب المسؤولية، حيث أفرجت نهاية الأسبوع المنصرم عن قائمة جديدة من التعيينات بالعديد من المصالح الخارجية للأمن الوطني بكل من الرباط وفاس وأكادير وبني ملال وبرشيد.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق سعي المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ دينامية داخلية متواصلة، لتدعيم المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكفاءات مهنية راكمت تجارب مهمة في مجال تدبير الشأن الأمني، فضلا عن فتح المجال لأطر شابة لتحمل المسؤولية والمساهمة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وقد همّت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من أبرزها تعيين رئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بعد بلوغ المسؤول السابق عن هذه المصلحة حد سن التقاعد، فضلا عن وضع أطر أمنية في مناصب المسؤولية في مجال الأمن العمومي، شملت تعيين أربعة رؤساء لدوائر الشرطة بفاس وبني ملال وأكادير وكذا رئيس لمصلحة حوادث السير بمدينة برشيد.

وقد تم الحرص في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على الجمع بين اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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