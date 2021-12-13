روسيا .. مراهق “يفجر” نفسه داخل مدرسة

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الروسية أن تلميذا سابقا في مدرسة أرثوذكسية روسية “فجر” نفسه الاثنين في المدرسة ما أدى إلى إصابته فضلا عن شخص على الأقل في الخامسة عشرة من العمر.

وقالت وزارة الداخلية في منطقة موسكو إن “تلميذا سابقا يبلغ الثامنة عشرة دخل إلى هذه المدرسة وفجر نفسه وتفيد المعلومات الأولية أنه أصيب فضلا عن مراهق في الخامسة عشرة”.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في مدرسة أرثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي فلاديتشني في مدينة سيربوخوف.

وتابع المصدر نفسه “اجلى عناصر الشرطة الطاقم التعليمي والتلاميذ” مشيرا إلى انه “يتم التحقق بدقة” من الحصيلة.

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