اخنوش يرد على الجواهري
عزيز اخنوش

أخنوش: نشتغل على تنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة

2021-12-10 / 5:04 مساءً
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هبة بريس

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، لقاء عبر تقنية الفيديو، مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، بحضور وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة بمديرية الخزينة العامة للمملكة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، أن أخنوش ذكر خلال هذا الاجتماع بأن المغرب قد شهد لحظة ديمقراطية مهمة تميزت بمشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، عبر خلالها المواطنون بشكل ديمقراطي عن طموحاتهم ورغبة كبيرة في التغيير.

وأضاف رئيس الحكومة أنه “تحت قيادة جلالة الملك، حفظه الله، تشتغل الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية على تنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة” على مدى السنوات الخمس المقبلة، وحددت لذلك أولويات رئيسية تتمركز حول إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والادارة.

من جهتهم، يضيف البلاغ، قدم ممثلو صندوق النقد الدولي استنتاجاتهم المتعلقة بدراسة تطور الوضع الاقتصادي في المملكة والسياسات الاقتصادية المطبقة في إطار برنامج الحكومة.

ونقل البلاغ عن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قوله إن تحفيز الاستثمار الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية – وكلها مشاريع افتتحتها الحكومة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الأزمة الصحية العالمية- هي التزامات ستكون لها بلا شك آثار إيجابية على النمو والتوازنات الاقتصادية، والتحكم في الدين العمومي

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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