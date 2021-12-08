الPPS يحث الحكومة على تأمين عودة المغاربة العالقين بالخارج

2021-12-08 / 12:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، باهتمامٍ بالغ، الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، بارتباطٍ مع ما يجري عالميا من تطوراتٍ على هذا الصعيد.

وسجل الحزب إيجاباً التحكم الكبير لبلادنا في المؤشرات الأساسية، ولا سيما منها عدد المُصابين وعدد الوفيات، كما يتطلع إلى أن يستمر هذا التحسن المضبوط، وأن تتواصل هذه اليقظةُ المحمودة، إلى غاية الانتصار النهائي على الوباء.

وحث الحزب، الحكومةَ على أنْ تبذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج، وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتِّـــقـــاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”. 

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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