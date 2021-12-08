المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة بالصحراء المغربية
يواصل مسؤولو الجارة الشرقية خلطهم الرياضة بالسياسة و هاته المرة عبر منع منتخب بلادهم لكرة اليد من المشاركة في البطولة الإفريقية للعبة و التي ينظمها المغرب.
و أعلن الاتحاد الجزائري انسحاب المنتخب الأخضر من بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بالصحراء المغربية الشهر القادم، علما أن القرعة ستجرى اليوم زوالا بساحل العاج.
هذا و تم تقسيم المنتخبات المشاركة بصفة رسمية لأربع مستويات، الأول يضم مصر و تونس و أنغولا، و الثاني كل من الرأس الأخضر و المغرب و الكونغو الديمقراطية، أما الثالث فبه كل من الغابون و غينيا و نيجيريا، أما المستوى الرابع فيضم الكاميرون و السينغال ثم كينيا.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 25 من بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل، ستنظم بقلب الصحراء المغربية و بالضبط بمدينتي العيون وكلميم اللتان وقع عليهما الاختيار لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.
تعليق واحد
أتمنى أن ينظم المغرب كأس أفريقيا للأمم بالصحراء المغربية قريبا ان شاء الله حتى لانشاهدهم مشاركين وينسحبوا مثل الجرذان والكلاب الضالة.وشعارهم خاوا خاوا مثل التقية عند الشيعة عندما تلتقي بالمسلمين السنة.