لفتيت يبعث لجنة مركزية لتقييم أداء رجال السلطة بجهات المملكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، قد بعث بلجنة مركزية الى جل مقرات رجال السلطة المحلية بمختلف عمالات واقاليم جهات المملكة، من أجل تقييم الپروفيلات المقترحة للترقية في المهام والمسؤولية.

‌اللجنة المركزية بحسب مصادرنا، يترأسها مدير الإدارة الترابية، العامل غسان كصاب، قد باشرت مهامها قبل أسابيع وزارت بعض الإقاليم ، من أجل الإعداد للحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء السلطة على المستوى الوطني، إذ ينتظر أن تواصل عمها بمختلف جهات المملكة.

وقد أجرت اللجنة مقابلات مع رجال السلطة بحضور العمال، ويعتمد عملها على معايير جديدة تعتبر فريدة في نظام الوظيفة العمومية لتقييم أداء رجال السلطة، وضعت مسطرة للتقييم الشامل بـ360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية.

وتستند هذه الآلية، إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان تضم خيرة أطر وزارة الداخلية عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.

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