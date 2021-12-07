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خلال 12 شهرا.. مبيعات الإسمنت بلغت 72ر12 مليون طن بالمغرب

2021-12-07 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الاسمنت بلغت 72ر12 مليون طن، في متم شهر نونبر الماضي، بزيادة بنسبة 63ر15 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وذكرت الوزارة، استنادا إلى إحصائيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، أن إجمالي مبيعات الأسمنت في شهر نونبر المنصرم وحده بلغ 22ر1 مليون طن، بارتفاع بنسبة 43ر11 في المائة.

وحسب الفئة، بلغ إجمالي الشحنات الموجهة لقطاعي « التوزيع » و « الخرسانة الجاهزة »، على التوالي، إلى حدود نهاية شهر نونبر، 31ر8 مليون طن (زائد 97ر13 في المائة) و21ر2 مليون طن (زائد 14ر25 في المائة).

من جهتها، بلغت مبيعات أنشطة المنتجات « الجاهزة » 12ر1 مليون طن (زائد 37ر20 في المائة)، فيما بلغت المبيعات المتعلقة بالبناء والبنية التحتية، على التوالي، 55ر0 مليون طن (زائد 64ر12 في المائة) و50ر0 مليون طن (زائد 64ر12 في المائة).

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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