التوقيع على “ميثاق الأغلبية”.. أخنوش: “هذا حدث مميز”

هبة بريس - الرباط

وقع زعماء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، يومه الاثنين، على ميثاق الأغلبية.

ووقع كل من رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، على ميثاق الأغلبية، بمقر حزب الأحرار بالرباط، بحضور عدد من وزراء الحكومة وشخصيات سياسية وحزبية.

وفي هذا الصدد، وصف رئيس حزب الأحرار عزيز أخنزش، الحدث ب”المميز”، مشيرا الى أن هذا الميثاق يعد تعاقدا سياسيا وأخلاقيا لتحقيق الأهداف المسطرة في الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية و البرنامج الحكومي .

وأضاف رئيس الحكومة، أن الميثاق ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لرفع العمل الحكومي إلى أقصى درجات المردودية والإنتاجية، مسترسلا بالقول “إن زمن التنصل من المسؤولية قد ولى والحكومة لن تضيع وقتها وستعمل على تحقيق انتظارات المواطنين”.

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