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ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 14,8%

2021-12-06 / 11:54 صباحًا
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف ، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ، تجاوز 15,47 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا نسبته 14,8% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .

وعزا المكتب هذا الارتفاع ، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2021 ، إلى انتعاش العائدات بنسبة 12,6% التي سجلت 24,89 مليار درهم ، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات ( +9,1% / 9,41 مليار درهم ).

وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى غاية متم شهر أكتوبر 2021 ، ما مجموعه 13,96 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 7,66 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وبالموازاة مع ذلك فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 10,72 مليار درهم ( ارتفاع ب 8 مليار درهم ).

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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