المغرب واسرائيل
الصورة تعبيرية

تأسيس جميعة الصداقة المغربية الإسرائيلية في الدار البيضاء

2021-12-06 / 9:52 صباحًا
0
هبة بريس

أستست متم الأسبوع المنصرم، جمعية صداقة بين المغرب وإسرائيل في مدينة الدار البيضاء بهدف “تعزيز وتطوير الروابط بين البلدين”.

وحسب قع عبري، فقد حصلت جمعية “دائرة الصداقة المغرب-إسرائيل” بالدار البيضاء التي يرأسها غابرييل بانون المستشار السابق لياسر عرفات، على “ترخيص من طرف السلطات المغربية وتعتزم الجمعية العمل في إطار الإعلان التاريخي لـ22 ديسمبر 2020 الموقع بين الوفد الأمريكي – الإسرائيلي رفيع المستوى والمغرب”.

ونقل عن بيان لهذه الجمعية أنها تعتزم في “إطار توجيهات الملك محمد السادس، إدراج أنشطتها وبرنامج عملها ضمن هذا التوجه، على أساس المبادئ المعلن عنها في هذا الإعلان”.

وتنوي الدائرة الجديدة الخاصة بالصداقة المغربية الإسرائيلية “تشكيل إطار للحوار والتبادل القائم على تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والشعبين”، علاوة على “تعزيز الإطار المرجعي للقيم الكونية التي من شأنها مواكبة مبادئ سلم عادل ومستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط”.

ومن أهدف هذه الجمعية أيضا “المساهمة في بين المغرب وإسرائيل”، و”العمل من أجل التعاون بين المغرب وإسرائيل في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والبحث والفنون والأعمال الخيرية الإسرائيلية المغربية؛ وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الطابع الثقافي والعلمي بين منخرطيها وذلك من خلال تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات بالمغرب وبالخارج، و إرساء ونسج صلات بين أعضائها وتعزيز العلاقات مع جمعيات أخرى مماثلة بالمغرب والخارج؛ ونشر المعارف والمعلومات ذات الصلة بالنهوض بالتعاون بين المغرب وإسرائيل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2021-12-06 / 10:27 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء باردة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الاثنين.. أجواء باردة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-12-06 / 9:02 صباحًا
Photo of تفريخ الأسواق العشوائية بسطات…هدنة أم استسلام ?

تفريخ الأسواق العشوائية بسطات…هدنة أم استسلام ?

2021-12-05 / 9:30 مساءً
Photo of “تنظيم قافلة جراحية لاستئصال اللوزتين بالمستشفى الإقليمي بجرسيف”

“تنظيم قافلة جراحية لاستئصال اللوزتين بالمستشفى الإقليمي بجرسيف”

2021-12-05 / 7:30 مساءً
Photo of أربعيني يرتكب مجزرة بأكادير وينهي حياة أخته وابنها بسكين ويرسل والدته إلى المستعجلات

أربعيني يرتكب مجزرة بأكادير وينهي حياة أخته وابنها بسكين…

2021-12-05 / 6:03 مساءً
Photo of الخطوط الجوية التركية تنظم رحلات جوية استثنائية للعالقين في المغرب

الخطوط الجوية التركية تنظم رحلات جوية استثنائية للعالقين في…

2021-12-05 / 5:05 مساءً
Photo of ابن كيران لجنرالات الجزائر: . المغرب ماشي ساهل

ابن كيران لجنرالات الجزائر: . المغرب ماشي ساهل

2021-12-05 / 4:36 مساءً
Photo of تسجيل 90 إصابة وحالة وفاة واحدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 90 إصابة وحالة وفاة واحدة بـ”كورونا” في 24…

2021-12-05 / 4:10 مساءً
Photo of برلماني يدعو للسماح بعودة تنظيم مهرجانات التبوريدة بالعالم القروي

برلماني يدعو للسماح بعودة تنظيم مهرجانات التبوريدة بالعالم القروي

2021-12-05 / 3:22 مساءً
Photo of أكادير : ملف ” الخزنة الحديدية” الى أين …مالكها وراء اسوار السجن وسارقوها خارجه

أكادير : ملف ” الخزنة الحديدية” الى أين …مالكها…

2021-12-05 / 1:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق