“تنظيم قافلة جراحية لاستئصال اللوزتين بالمستشفى الإقليمي بجرسيف”

2021-12-05 / 7:30 مساءً
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هبة بريس - جرسيف

تحت إشراف عمالة إقليم جرسيف، و بدعم من المجلس الإقليمي. نظمت جمعية دار الصحة بشراكة مع جمعية الشفاء لسرطان الرأس و العنق بفاس و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية و المركز الإستشفائي الإقليمي جرسيف ، قافلة جراحية مجانية لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين اربع سنوات و عشر سنوات لاستئصال اللوزتين.

هذا و قد نظمت هذه الحملة عبر مرحلتين :
المرحلة الأولى كانت يومين 16و 17 نونبر 2021، حيث استفاد حوالى 206 طفل و طفلة من الفحص القبلي من طرف الطبيبة الأخصائية في طب الأنف و الأذن و العنق، و تم جرد 91 طفل المستوفين للشروط الطبية لاجراء العمليات الجراحية.

المرحلة الثانية، أجريت هذا اليوم، حيث استفاد 54 طفل و طفلة من العمليات الجراحية لازالة اللوزتين.

و تهدف هاته الحملة إلى تقريب هذا النوع من العمليات الجراحية الى ساكنة الإقليم، و الوصول إلى صفر مريض في لائحة الإنتظار، و تجنب المضاعفات السلبية لمرض اللوزتين عند الأطفال.

جدير بالذكر، فقد نظمت هاته الحملة في احترام تام للتدابير الاحترازية و الوقائية ضد مرض كوفيد 19.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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