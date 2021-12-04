تازة.. صورة لتلاميذ فوق سطح سيارة للنقل السري تلهب مواقع التواصل الإجتماعي

ع محياوي _ هبة بريس

نقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتلاميذ بجماعة الربع الفوقي بدائرة وادي امليل باقليم تازة، مكدسين فوق سقف سيارة للنقل السري بدواويرهم بالعالم القروي ، حيث طالب نشطاء رواد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” وزارة التربية الوطنية بتخصيص لهم وسائل النقل المدرسي بالعالم القروي التي تربط أغلبية دواوير التلاميذ بمدارسهم بالإضافة إلى توسيع الطرق وتعبيدها.

و نبه ذات النشطاء من الخطر الذي يتربص بالتلاميذ يوميا ، عبر نقلهم بهذه الطريقة العشوائية في غياب الجهات المسؤولة التي تشكل خطرا على حياتهم، في ظل غياب وسائل للنقل المدرسي المنظم أو المرخص له بالعالم القروي.

إلا أن السؤال الذي يطرح على لسان كافة سكان الجماعات المتضررة من مثل هذا الوضع ويظل معلقا ينتظر الإجابة عنه من طرف الجهات المعنية بالأمر هو: إلى متى ستضل مثل هذه الدواوير تعاني من وسائل النقل المدرسي، وما هو دور المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0