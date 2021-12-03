ودائع الأسر المغربية بالبنوك تسجل ارتفاعا وتبلغ 775,1 مليار درهم

هبة بريس

سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا سنويا نسبته 7 في المائة لتصل إلى أزيد من 1.039,1 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر استقرت عند 775,1 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 4,4 في المائة، منها 185,1 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ودائع المقاولات الخاصة تحسنت بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 156,9 مليار درهم متم أكتوبر الماضي.

وعلاوة على ذلك، سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا، متم أكتوبر 2021، انخفاضا بمقدار 22 نقطة أساس و39 نقطة أساس لتصل، على التوالي، إلى 2,13 في المائة و 2,21 في المائة.

وخلص المصدر ذاته إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر تم تحديده في 1,03 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2021، بانخفاض قدره 24 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة.

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