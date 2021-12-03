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الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

2021-12-03 / 2:36 مساءً
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هبة بريس - وكالات

لم تتلق منظمة الصحة العالمية حتى الجمعة أي معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحورة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلن الجمعة متحدث باسمها في جنيف.

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف “لم أطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون”.

وأضاف أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحورة الجديدة “سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات”.

رصدت المتحورة الجديدة التي صنفتها منظمة الصحة العالمية “مقلقة”، لأول مرة في جنوب إفريقيا ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر، سجلت إصابات بأوميكرون في حوالي 30 دولة في جميع القارات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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