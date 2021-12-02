عبد الواحد لفتيت

اللوائح الانتخابية.. انتهاء فترة تقديم طلبات التسجيل أو نقل التسجيل يوم 31 دجنبر

2021-12-02 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس

أفاد وزير الداخلية في بلاغ تذكيري، أن الفترة الزمنية المخصصة لتقديم طلبات التسجيل أو نقل التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2022 ستنتهي يوم 31 دجنبر الجاري.

وأوضح البلاغ أنه “في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2022، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الحالية، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، بما في ذلك بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2022، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح المذكورة برسم المراجعة السنوية الجارية ستنتهي يوم 31 دجنبر 2021 “.

وأشار البلاغ إلى أن الناخبات والناخبين الذين قاموا بتغيير مكان إقامتهم الفعلية يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التابع لها مكان إقامتهم قبل انصرام الأجل المذكور.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتعين تقديم طلبات التسجيل أو طلبات نقل التسجيل من لدن المعنيين بالأمر، حسب الحالة، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma

ومن جهة أخرى، ذكّر وزير الداخلية المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المذكورة، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل، بمناسبة المراجعة السنوية الجارية لهذه اللوائح، تمتد من يوم فاتح دجنبر 2021 إلى غاية يوم 31 دجنبر 2021.

كما يجب، وفق البلاغ، على المهنيين المقيدين في اللوائح المهنية الحالية، الذين غيروا نشاطهم المهني أو مكان مزاولة نشاطهم المهني تقديم طلبات نقل تسجيلهم موضحا أنه يتعين تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من طرف المهنيين المعنيين، قبل متم شهر دجنبر الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي مقر مزاولة نشاطهم المهني.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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