الجديدة.. توقيف شخص أعدَّ ورشة كبيرة لتقطير وترويج “الماحيا”

2021-12-01 / 5:44 مساءً
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هبة بريس - الجديدة

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في إعداد ورشة كبيرة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة رباعية الدفع، وهو في حالة تلبس بحيازة 40 قنينة تحتوي على 200 لتر من مسكر ماء الحياة المعد للترويج، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تفكيك ورشة كبيرة يملكها المشتبه به بمنطقة قروية، مجهزة بأحواض مائية ومعدات للتقطير، والتي كان يستغلها في إعداد وترويج هذا النوع من المشروبات الكحولية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة داخل هذه الورشة أسفرت عن حجز أربعة أطنان ونصف إضافية من مسكر ماء الحياة، ومجموعة من قنينات غاز البوتان من الحجم الكبير، وطنجرات للضغط، وكميات مهمة من المواد الأولية المستعملة في تقطير هذه المادة المسكرة، بالإضافة إلى أعداد مهمة من القنينات الفارغة المستعملة في تعبئتها وترويجها.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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