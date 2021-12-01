بسبب الإنتقادات.. حنان الخضر تخرج عن صمتها

نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت خريجة ستار أكاديمي، الفنانة المغربية حنان الخضر على الإنتقادات التي طالت شكلها منذ عودتها لمنصات التواصل الاجتماعي بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات.

و اختارت الفنانة المغربية حسابها بموقع انستغرام حيث عمدت إلى نشر التدوينة التالية:” يقول الإمام الشافعي من يظن أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون ! قالو عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون فما ظنك بمن هو دونهما ؟”.

و أضافت قائلة :” فكلام الناس مثل الصخور إما أن تحملها على ظهرك “فينكسر” أو تبني بها برجا تحت أقدامك “فتعلو” وتنتصر”.

و يشار إلى أن مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن و المشاهير المغاربة قد تداولت صور حنان الخضر متهمة إياها بتشويه وجهها بسبب إجرائها لعمليات التجميل.

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