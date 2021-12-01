بعد الخلاف.. مديرة مديرية الأدوية توقع “اتفاق المصالحة” مع النقابات

2021-12-01 / 3:21 مساءً
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هبة بريس

بعد سلسلة من الاحتجاجات، وقعت بشرى مداح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية على اتفاق المصالحة مع النقابات.

وحسب محضر الإتفاق الذي وقعت عليه مديرة مديرية الأدوية والصيدلة وأعضاء المكتب النقابي للإدارة المركزية والمكتب النقابي لمديرية الأدوية والصيدلة المنضويان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، فقد تم الإتفاق على حل مشكل النظام المعلوماتي من خلال تكوين لجنة مختلطة من الإدارة ومختصين في المجال بحضور ممثلين عن المكتب النقابي للمديرية يُعهد لها بمهمة تقييم الحالة الراهنة للنظام المعلوماتي لدى كل المستعملين من أجل تمكين الموظفين من الإشتغال به في ظروف آمنة ومضمون.

كما تم الإتفاق على توزيع الملفات الواردة على الموظفين باحترام المساطر المعمول بها ورقمنتها مع إمكانية الإستعانة عند الإقتضاء بالأرشيف، بالإضافة إلى الإتفاق على تفويت المقصف إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين في القطاع العمومي للصحة تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمؤسسة، من أجل إعادة فتحه في القريب العاجل.

كما تمت الموافقة على محضر المعاينة الذي أعدته اللجنة المختلطة بخصوص مواقع أو زاوية تصوير بعض كاميرات المراقبة التي تمس بخصوصية الموظفين و الموظفات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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