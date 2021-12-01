وزارة الصحة: 22 ألف مصاب بداء السيدا بالمغرب

2021-12-01 / 10:51 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملة وطنية للتحسيس والكشف عن التعفنات المنقولة جنسيا والسيدا، أيام 1- 2 و3 دجنبر 2021، بغية المساهمة في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية بالوسط الجامعي، لا سيما في سياق جائحة كوفيد 19.

وحسب بلاغ للوزارة، فتندرج هذه الحملة، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صحة المراهقين والشباب.

كما تهدف هذه الحملة إلى تحسيس الطلبة وتحفيز مشاركتهم في مجال تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من التعفنات المنقولة جنسيا والسيدا، بالإضافة إلى العمل على تيسير ولوجهم لخدمات الكشف المبكر عن فيروس نقص المناعة البشرية.

وفي هذا السياق، سيتم تنظيم أنشطة تحسيسية بعدة فضاءات كالمؤسسات، الأحياء والإقامات الجامعية والمراكز الطبية الجامعية وكذا فضاءات صحة الشباب كما سيتم نشر دعامات تواصلية تحسيسية على مستوى البوابات الرسمية الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها.

جدير بالذكر، أنه في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية 2020- 2023 لمحاربة داء السيدا، وبفضل الجهود المشتركة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، تبقى نسبة المصابين بفيروس السيدا في بلادنا ضعيفة في حدود 0,08%، وأكثر تمركزا عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة، حيث يقدر عدد المصابين بالفيروس في بلادنا ب 22000 مصابا ,17465 منهم يوجدون تحت العلاج بالمجان بمضادات الفيروسات القهقرية في 25 مركز مرجعي علاجي.

وتندرج هذه الإنجازات ضمن التدابير المتخذة للقضاء نهائيا على هذا الداء في أفق سنة 2030، كمشكلة للصحة العامة، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها بلادنا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of جرائم المالية بفاس.. الحبس النافذ 4 سنوات لرئيس سابق لجماعة الناظور

جرائم المالية بفاس.. الحبس النافذ 4 سنوات لرئيس سابق…

2021-12-01 / 11:03 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة تشيد بـ”الريادة المتميزة” للمغرب في مجال العمل المناخي

الأمم المتحدة تشيد بـ”الريادة المتميزة” للمغرب في مجال العمل…

2021-12-01 / 9:42 صباحًا
Photo of الصحة: المغرب اتخذ تدابير استباقية لمواجهة متحور أوميكرون

الصحة: المغرب اتخذ تدابير استباقية لمواجهة متحور أوميكرون

2021-12-01 / 9:09 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة ورياح قوية بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. أجواء باردة ورياح قوية بهذه المناطق

2021-12-01 / 7:00 صباحًا
Photo of ادعى قدرته توفير عقود عمل بأروبا ..التهمة تجر شخصا للإعتقال بفاس

ادعى قدرته توفير عقود عمل بأروبا ..التهمة تجر شخصا…

2021-11-30 / 10:14 مساءً
Photo of النيابة العامة تقرر متابعة النقيب زيان في حالة سراح وتوجه له 11 تهمة مختلفة

النيابة العامة تقرر متابعة النقيب زيان في حالة سراح…

2021-11-30 / 9:10 مساءً
Photo of المغرب يغلق معبر الكركرات أمام المسافرين

المغرب يغلق معبر الكركرات أمام المسافرين

2021-11-30 / 7:05 مساءً
Photo of الغلوسي: الدولة الاجتماعية تقتضي توزيعا عادلا للثروة

الغلوسي: الدولة الاجتماعية تقتضي توزيعا عادلا للثروة

2021-11-30 / 6:46 مساءً
Photo of المضيق …مستخدم بنكي يختلس ملياري سنتيم ويلوذ بالفرار

المضيق …مستخدم بنكي يختلس ملياري سنتيم ويلوذ بالفرار

2021-11-30 / 6:31 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 22.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية

التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 22.6 مليون شخص تلقوا…

2021-11-30 / 5:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق