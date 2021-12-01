قائد الأركان الإسباني: المغرب لا يشكل تهديدا لسبتة ومليلية

هبة بريس

اعتبر قائد الأركان العسكرية الإسبانية الأميرال ثيودورو لوبيث كالدرون أن المغرب يشكل في الوقت الراهن تهديدا على أمن سبتة ومليلية المحتلتين.

وصرح المسؤول العسكري أن “المغرب لم يعرب نهائيا عن رغبته في استعادة سبتة ومليلية عسكريا، مشيرا إلى أن “الخصم الرئيسي للمغرب في الوقت الراهن هو الجزائر، والمشكل الخطير الذي يواجهه هو النزاع حول الصحراء المغربية.

وشدد على أن “تسلح المغرب خلال السنوات الأخيرة لا يشكل تهديدا لإسبانيا ولا بالنسبة لسبتة ومليلية”.

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