حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص نواحي العيون

2021-11-29 / 5:49 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن حادث مميت وقع صباح اليوم بالنفود الترابي لجماعة فم الواد، وذلك بعد أن فقد سائق سيارة خفيفة السيطرة على المقود، مما تسبب في انقلابها وتدحرجها عدت مرات على قارعة الطريق.

وذكرت ذات المصادر، أن السيارة التي كان على متنها أربعة أشخاص لقوا مصرعهم على الفور، بسبب الحادث المفزع الذي وقع على مستوى الطريق الوطنية الرابطة، بين العيون و بوجدور، مشيرة إلى أن السيارة انقلبت بشكل قوي، ما خلف أضرار مادية كبيرة بالسيارة و تسبب في وفاة الضحايا.

الحادث استنفر مصالح الوقاية المدنية، التي تدخلت لنقل الضحايا الأربعة إلى مستودع الأموات، في حين باشرت مصالح الدرك الملكي التابعة القيادة الإقليمية بالعيون تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث واسبابه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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