أخنوش: خصصنا 6 ملايير درهم في 2022 لتأهيل البنيات الاستشفائية

2021-11-29 / 4:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه في إطار قانون المالية للسنة المالية 2022، خصصت الحكومة ميزانية تقدر بـ 6 مليار درهم لتأهيل البنيات الإستشفائية وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة بـ 64 في المائة مقارنة مع السنة الجارية التي خصص لها 2.7 مليار درهم.

وفي معرض كلمته التي ألقاها أمام نواب الأمة في إطار جلسة للمسائلة الشهرية، أكد رئيس الحكومة، أن أهم المشاريع التي سيتم إنجازها تتمحور في إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا الذي ستخصص له 1,1 مليار درهم؛ وتأهيل 1.500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتمادات تقدر بـ 500 مليون درهم.

وأشار أخنوش، إلى مواصلة بناء وتأهيل 30 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار درهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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