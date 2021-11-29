تسجيل 53 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 949785 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا ليصل العدد إلى 14775 .

كما تم التأكد من 148 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 932133.

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