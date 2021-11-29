عزيز أخنوش

أخنوش: لن نتردد في اتخاذ بعض القرارات “المجحفة” من أجل الاصلاح

2021-11-29 / 3:24 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الاصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية هو مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة أمام جلالة الملك وأمام الشعب المغربي وأمام التاريخ.

وقال أخنوش في جلسة مسائلته أمام نواب الأمة، يومه الاثنين، بمجلس النواب “لن نتردد اذا تطلب منا هذا الإصلاح أن نتخذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق لكنها في العمق قرارات مهمة لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية كما يطمح لها الجميع”.

واعتبر رئيس الحكونة، أن هذا النوع من الاصلاحات في مجال التعليم والصحة يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ بلادنا تحت قيادة جلالة الملك.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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