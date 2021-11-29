وزارة بنموسى تلغي فروض المراقبة الموحدة

محمد منفلوطي_هبة بريس

ألغت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2022 -2021.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه تقرر توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتين رقم 080×21 الصادرة بتاريخ15 شتنبر 2021 بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2022-2021، و رقم 081×21 الصادرة بتاريخ 16شتنبر 2021 بشأن الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها، واللتين تضمنتا مستجدات تهم مكون المراقبةالمستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثالثة، وإبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور هاتين المذكرتين

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