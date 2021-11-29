ب”برونزية”.. المغرب يحتل المرتبة 12 في بطولة العالم للتايكوندو سيدات

هبة بريس

حصل المغرب على المرتبة ال12 في بطولة العالم للتايكوندو سيدات، التي أقيمت أطوارها بالرياض، بعد تتويج البطلة المغربية سكينة الصاحب ببرونزية أقل من 46 كلغ في اليوم الأخير من المنافسات.

واجتازت البطلة المغربية الدور الأول بالقرعة بفضل تصنيفها العالمي، حيث دخلت المنافسات في فئتها مصنفة ثانيا عالميا، ثم الدورين الثاني والثالث قبل أن تنهزم في نصف النهاية أمام البطلة الكورية الجنوبية كانغ مي رو وتحصل على الميدالية البرونزية.

وضم المنتخب المغربي إلى جانب سكينة الصاحب كلا من رباب أوهادي في وزن أقل من 49، والتي انهزمت في ربع النهاية أمام بطلة روسية صاحبة ذهبية هذا الوزن، وأميمة البوشتي في وزن أقل من 53 كلغ والتي انهزمت أيضا في ربع النهاية وكذا ندى لعرج في وزن أقل من 53 كلغ والتي خسرت بدورها في ربع النهاية . كما ضم المنتخب النسوي المغربي البطلات صفية صالح ومريم خولال (أقل من 62 كلغ) و سناء بعيرة (أقل من 67 كلغ) ودنيا صابر (أقل من 73 كلغ) وصباح كتبي (أزيد من 73 كلغ).

واحتلت روسيا المرتبة الأولى في هذه البطولة بثمان ميداليات من بينها ميداليتان ذهبيتان تلتها بريطانيا بأربع ميداليات منها ذهبية واحدة ثم إيران بثلاث ميداليات من بينها ذهبية واحدة.

وكان الاتحاد الدولي للتايكوندو قد قرر ترقية جميع البطولات الدولية المزمع إقامتها في عام 2022 والمصنفة من فئة “جي1” ليصبح تصنيفها “جي 2” التي تمنح للفائز بالميدالية الذهبية 20 نقطة في التصنيف الدولي والأولمبي.

وجاء هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات للحصول على أكبر عدد من النقاط من خلال بطولات أقل وسفريات أقل خاصة في ظل ظروف استمرار تفشي جائحة كورونا.

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